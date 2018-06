Trąba powietrzna w Płocku, jedna osoba ranna. Jest nagranie. "Idzie na nas? Ja cię kręcę!"

Trąba powietrzna w Płocku (Artur Kazimierowicz, https://www.facebook.com/artur.kazimierowicz.9/videos/1829382063790359/?lst=100000869724931%3A100001557504314%3A1529941958)

W Płocku ok. godz. 15 pojawiła się trąba powietrzna. Jeden ze świadków zarejestrował to zjawisko i umieścił nagranie w sieci. Jak podaje RMF FM, jedna osoba została niegroźnie ranna, doszło też do zniszczeń.

REKLAMA

Trąba powietrzna pojawiła się w Płocku w poniedziałek ok. godz. 15. Jak podaje RMF FM, niegroźne obrażenia odniósł stróż, który znajdował się w budce w porcie. Budka została zepchnięta do wody. Nagranie pokazujące przejście trąby powietrznej opublikował na Facebooku pan Artur. Zjawisko dokonało w mieście zniszczeń - połamała drzewa m.in. na ul. Kolejowej. Został również uszkodzony dach supermarketu przy ul. Portowej. Gwałtowne zmiany w pogodzie dotarły także do Polski. Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy z piorunami?

[5x5] Pięć pytań, pięć kategorii - quiz wiedzy ogólnej dla ambitnych 1/25 Kategoria: Trylogia Sienkiewicza



Bohun i Skrzetuski rywalizowali o rękę: Helgi Haliny Heleny