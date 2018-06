Pan Tadeusz zobaczył sarnę z butelką na głowie. Mieszkańcy Świdnicy ruszyli na pomoc

art_102 godzinę temu Oceniono 13 razy 11

Jak na wezwanie w tak konkretnej sprawie przyjeżdżają służby, to powinny mieć broń z usypiaczem! Przecież sarna jest płochliwa, do tego przestraszona, póki ma siłę, ciężko będzie ją złapać, a te kilka kolejnych dni to dla niej wyrok śmierci. Zdechnie z głodu i pragnienia.