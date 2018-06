Pogoda. Gwałtowne burze we wtorek i czwartek. Co pokazują mapy ostrzeżeń IMGW?

Pogoda na wtorek 26 czerwca – burze i grad w województwach mazowieckim, lubelskim i dolnośląskim

Jak zapowiada IMGW, we wtorek 26 czerwca najbardziej gwałtowne zmiany pogodowe będą mogli obserwować mieszkańcy województw mazowieckiego, lubelskiego i dolnośląskiego. W województwach mazowieckim i lubelskim będzie obowiązywał pierwszy stopień zagrożenia gwałtownymi burzami, którym towarzyszyć mogą porywiste podmuchy wiatru o prędkości 65 km/h. W województwie dolnośląskim możemy spodziewać się nie tylko intensywnych opadów deszczu, ale także burz z gradem. Alert pogodowy IMGW ma obowiązywać od 7:30 we wtorek do 7:30 we środę.

Ostrzeżenia pogodowe IMGW: lokalnie możliwe gwałtowne burze, a nawet burze z gradem Fot. Łukasz Ogrodowczyk / Agenca Gazeta

Pogoda będzie dla nas łaskawsza już w środę, 27 czerwca. Na ten dzień IMGW nie przewiduje żadnych zagrożeń pogodowych. Pogoda popsuje się jednak kolejnego dnia, czyli w czwartek 28 czerwca. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiedział, że w czwartek może ogłosić ostrzeżenie pierwszego stopnia dla województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. We wszystkich tych województwach możliwe są gwałtowne burze, z kolei w województwie kujawsko-pomorskim także silny wiatr osiągający prędkość do 75 km/h.

Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia. Z powodu burz mogą występować problemy z dostawą prądu, a imprezy plenerowe mogą być odwoływane Fot . Łukasz Kolewiński / Agencja Gazeta

Co oznacza pierwszy stopień zagrożenia pogodowego?

IMGW ogłasza pierwszy stopień zagrożenia wtedy, gdy przewiduje, że w danym miejscu mogą wystąpić zjawiska atmosferyczne, które mogą powodować straty materialne, ale także zagrożenie dla życia i zdrowia. Kiedy ogłoszony jest pierwszy stopień zagrożenia, lokalnie możemy spodziewać się różnego rodzaju utrudnień, np. opóźnień w ruchu komunikacji miejskiej, przerw w dostawie prądu czy odwołania plenerowych imprez masowych.

