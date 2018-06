Krapkowice. Pijana kobieta urodziła dziecko. Miało więcej promili w organizmie niż matka

jokanda102 19 minut temu Oceniono 3 razy 3

Kiedy panstwo W KONCU cos zrobi z tym problemem? To dziecko na 100% ma FAS i bedzie do konca zycia ponosilo konsekwencje alkoholizmu matki - byc moze w postaci niepelnosprawnosci umyslowej. Nie wszystkie kobiety musza byc matkami, a juz alkoholiczki, ktore rujnuja swoim dzieciom zdrowie jeszcze w fazie plodowej, powinny byc przymusowo sterylizowane. Do takich przypadkow dochodzi ciagle, ale zadna osoba zaufania publicznego, zaden polityk nawet sie nie zajaknie na ten temat!