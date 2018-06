Tylko jednego dnia morze wyrzuciło na brzeg 15 (!) martwych fok. M.in. w Darłowie

15 martwych fok znaleziono w sobot nad morzem m.in. w Ustroniu Morskim, ζzach, Dar這wie i Ustce - podaje Radio Koszalin. Jedno ze zwierz徠 by這 zapl徠ane w ryback sie, drugie mia這 siniaki na g這wie. Wed逝g informacji B喚kitnego Patrolu WWF na cia豉ch pozosta造ch nie by這 widocznych 郵ad闚 obra瞠.

W czerwcu morze wyrzuci這 na brzeg 陰cznie ok. 40 fok.

Jak t逝maczy kilka dni temu w rozmowie z Gazeta.pl Micha Bala ze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gda雟kiego, przyczyn 鄉ierci fok mo瞠 by np. zapl徠anie w sieci rybackie, a tak瞠 choroby. Takie przypadki o tej porze roku nie s dla naukowc闚 niczym zaskakuj帷ym.

- Niepokoj帷e s g堯wnie te przypadki, gdzie wida zamierzon ingerencj cz這wieka. To mo瞠 budzi niepok鎩, 瞠 kto nielegalnie je zabija, co mo瞠 by powa積ym zagro瞠niem dla tych ssak闚, zw豉szcza w miejscach, gdzie nadal s one nieliczne - m闚i Micha Bala.

Martwe foki znajdowane na brzegu

W ostatnich tygodniach informowali鄉y o kilku przypadkach znalezienia martwych fok, kt鏎e zosta造 zabite przez cz這wieka. 26 maja na brzeg w Gdyni morze wyrzuci這 dwie foki z przywi您anymi u szyi ceg豉mi, z kolei 29 maja na pla篡 w Helu odnaleziono Helenk, fok, kt鏎a w marcu trafi豉 na rehabilitacj do helskiego fokarium.

Wyja郾ianiem tych zdarze zajmuj si obecnie policja i prokuratura. Za zabicie foki grozi do pi璚iu lat wi瞛ienia.

Obro鎍y praw zwierz徠 i mi這郾icy fok nie wykluczaj, 瞠 za mordowaniem fok mog sta lokalni rybacy.