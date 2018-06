Pani Marzena dostaje niechciane listy od katolickiego Instytutu. "Natarczywie namawiają, by przekazać datek"

Pani Marzena* nie wie, skąd Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi ma jej dane. - Jesienią zeszłego roku otrzymałam pierwszą przesyłkę. Nie wiem, skąd Instytut miał moje dane personalne. Dałam się zrobić - przyznaje.

Niechciane listy od Instytut im. ks. Piotra Skargi

Pierwszy list, jaki otrzymała, był jej zdaniem zagrywką na emocjach. - Do listu dołączony był różaniec. Jestem osobą, która nie bierze nic za darmo, dlatego postanowiłam za niego zapłacić - mówi pani Marzena, która od czasu do czasu przekazuje datki na różne fundacje.

- Tym razem jednak nie wykazałam się czujnością i nie sprawdziłam, co to jest za Instytut. Skojarzyłam go z Kościołem, przesłałam 30 zł i to był mój podstawowy błąd - mówi nasza czytelniczka. Od tamtej pory regularnie, średnio raz na miesiąc, otrzymuje kolejne listy.

- Myślę, że te paczki ich trochę kosztują, bo do listów dołączane są różne publikacje, materiały do poczytania, czasami jakiś obrazek lub medalik - opisuje pani Marzena.

Dodaje, że listy są napisane w emocjonalnym tonie. Jak twierdzi - po to, by zagrać na uczuciach ludzi wierzących.

- Są mocno spersonalizowane, odwołujące się do uczuć. Za każdym razem zwracają się do mnie po imieniu. Do każdego listu dołączają też blankiet wpłaty i natarczywie namawiają, by przekazać jakiś datek - mówi pani Marzena. I pokazuje nam ostatni list, jaki otrzymała od Instytutu im. ks. Piotra Skargi, który jest podpisany przez jego prezesa, Sławomira Olejniczaka.

List od Instytutu im. ks. Piotra Skargi

Początek listu brzmi:

Szanowna Pani Marzeno, martwię się o Panią. Od pewnego czasu nie otrzymuję od Pani żadnych wiadomości i niepokoję się. Czy wszystko u Pani w porządku? Mam nadzieję, że nie ma Pani jakichś poważnych kłopotów zdrowotnych czy osobistych.... Jeśli tak jest - proszę koniecznie o nich napisać. Być może będę mógł Pani służyć jakąś radą albo przynajmniej modlitwą?

Następnie następuje przejście na temat czasopisma: "Być może pocieszeniem dla Pani i duchowym wsparciem będzie ten setny numer "Przymierza z Maryją", w nowej szacie graficznej, ze specjalnym poświęconym obrazkiem Matki Bożej Fatimskiej" - czytamy w liście.

Dalej pada pytanie, gdzie nasza czytelniczka najczęściej szuka "duchowej lektury" i od razu pojawia się odpowiedź: "Mam nadzieję, że podobnie jak większość naszych Przyjaciół, szczerych katolików, sięga Pani do 'Przymierza z Maryją'".

Dalej autor listu wchodzi na temat finansów: podkreśla, że gazeta powstaje wyłącznie dzięki wsparciu czytelników. "Do których, ufam, Pani wciąż się zalicza" - zwraca się do kobiety. Przypomnijmy, że pani Marzena tylko raz wsparła Instytut, o którego istnieniu nie wiedziała, dopóki się z nią nie skontaktował.

Następnie w liście pojawia się jawne granie na emocjach:

Pani pomoc finansowa jest potrzebna, byśmy mogli pokryć koszty druku kolejnych numerów i dotrzeć do bliźnich, których nie stać na wspieranie "Przymierza..." (...) Oni z utęsknieniem czekają na to pismo, zaglądają do skrzynek pocztowych i ogromnie się cieszą, gdy co dwa miesiące je tam znajdują

- czytamy.

Mimo iż pani Marzena wpłaciła na konto Instytutu 30 zł, organizacja próbuje przypisać jej regularne wpłacanie datków, pisząc, że jej "wcześniejsze zaangażowanie powodowało, że stale zwiększaliśmy nakład".

Dalej padają sformułowania typu: "wzięła Pani sprawy w swoje ręce i działała razem z nami" i "chcemy, aby było tak nadal". Autor listu cały czas gra na uczuciach pani Marzeny: "muszę teraz napisać Pani pewnym problemie....", "nie mogę dłużej przed Panią ukrywać, że piszę ten list z pewnym smutkiem", "pani doskonale wie, że czytanie katolickiej prasy jest kluczowe w życiu chrześcijanina".

W końcu pojawia się informacja, że gazetę wspiera coraz mniej osób. Prezes Instytutu zwraca uwagę, że jeśli sytuacja się nie zmieni, nakład gazety zostanie ograniczony, co, jak tłumaczy, byłoby "bardzo bolesnym ruchem" przed wydaniem jubileuszowego, setnego wydania czasopisma. Dalej autor listu pisze, że jest jednak nadzieja, "właśnie dzięki Pani" i prosi "najgoręcej jak to tylko możliwe" o wsparcie. "Liczę na to, że nie dopuści Pani do ograniczenia nakładu" - zwraca się do kobiety.

Pod koniec listu okazuje się, że owy setny, jubileuszowy numer Pani Marzena właśnie otrzymała.

Na samym końcu listu pojawia się prośba o "jakąkolwiek odpowiedź na list", bo nadawca "szczerze się martwi" o naszą czytelniczkę.

Pani Marzena: "Jestem zła na siebie. Że dałam się wkręcić"

Wyżej opisany list jest jednym z tych, które trafiły do skrzynki pani Marzeny już po tym, gdy dwukrotnie próbowała usunąć swoje dane z bazy organizacji.

- Do pewnego momentu średnio mnie to ruszało, ale po jakimś czasie zaczęło mnie to mocno denerwować. W końcu razem z córką podjęłam próbę usunięcia moich danych - opowiada pani Marzena. W kwietniu br. wysłała dwa maile w tej sprawie.

- Odpowiedzieli tylko na pierwszego maila. Ktoś, ale nie osoba, która podpisuje listy, napisała, że nie ma mnie w bazie danych i nie bardzo rozumie, o jakie materiały chodzi. Postanowiłam więc napisać maila na inny adres tej samej instytucji. Ta wiadomość pozostała bez odpowiedzi. A w międzyczasie przyszły kolejne materiały - mówi pani Marzena.

Tłumaczy, że jest zła przede wszystkim na siebie: że dała się wkręcić. Opowiada, że dopiero gdy poczytała o Instytucie, zdała sobie sprawę, że nie jest w żaden sposób powiązany z Kościołem. - Ktoś zrobił sobie z tego biznes. Podejrzewam, że wielu ludzi się na to nabiera. Bo jak się pogra na uczuciach, to ludzie wierzący wysupłają kolejne 10, 20 zł - mówi pani Marzena.

Podkreśla, że od kilku miesięcy nie czyta kolejnych listów, tylko od razu wyrzuca je do kosza. Ten, który nam pokazała, otworzyła tylko dlatego, bo zaintrygowało ją zdanie: "Długo się nie odzywasz".

Pani Marzena wyjaśnia jednak, że czuje z tego powodu dyskomfort. - To jest trochę jak z tymi słynnymi łańcuszkami. Człowiek wyrzucał je do kosza, a później zastanawiał się, czy nie przydarzy mu się jakieś nieszczęście - mówi.

Dodaje, że na razie nie planuje dalszych kroków i że postanowiła wziąć organizację na przetrzymanie. Tym bardziej, że wartość przysyłanych listów i materiałów przekroczyła już kwotę, którą im przekazała. Mówi, że zastanawiała się nad wysłaniem prośby o wykreślenie jej danych z bazy w formie listu, ale obawia się, że może to zostać odebrane jako wyrażenie zgody na dalszy kontakt.

Instytut im. ks. Piotra Skargi odmówił komentarza

Próbowaliśmy skontaktować się z Instytutem im. Piotra Skargi w Krakowie. Przedstawiciel fundacji, który odebrał telefon, nie chciał z nami rozmawiać: - Z państwa mediami nie rozmawiamy. Bardzo dziękuję. Do widzenia - próbował od razu zakończyć rozmowę. Na pytanie o rzecznika prasowego, który mógłby odpowiedzieć na zarzuty sformułowane przez naszą Czytelniczkę, ponownie powtórzył: „Z mediami z państwa grupy nie rozmawiamy, takie są założenia”, po czym odłożył słuchawkę.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi powstało w lipcu 1999 roku, zaś powołana przez nie fundacja: Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, działa od listopada 2001 roku.

Sprawa Instytutu ciągnie się od lat. W internecie można znaleźć artykuły sprzed 15 lat, które opisują wysyłanie niechcianych listów do Polaków.

W 2008 roku komunikat ws. Instytutu im. Piotra Skargi wydała Kuria Krakowska. Napisano w nim, że kuria otrzymuje "liczne zapytania" o Instytut im. ks. Piotra Skargi, który "rozsyła do osób prywatnych korespondencję z prośbą o przekazywanie datków pieniężnych w zamian za wysyłanie publikacji religijnych".

Wierni niejednokrotnie uskarżają się na natarczywy ton korespondencji, w której Stowarzyszenie w sposób uciążliwy narzuca kontynuowanie kontaktów i zamawianie dalszych materiałów.

- czytamy w komunikacie krakowskiej kurii. Duchowni w dokumencie jednoznacznie podkreślili, że Instytut jest "organizacją prywatną, założoną przez osoby świeckie, nie powiązaną instytucjonalnie z Kościołem i działającą na własną odpowiedzialność". Dodano także, że organizacja nie posiada aprobaty Kościoła, bo "się o nią nie zwracała, chcąc prowadzić działalność niezależnie od władzy kościelnej”.

Prawnik: RODO w tym przypadku obowiązuje

Co na to prawo? Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi oraz Koordynator reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji dr Maciej Kawecki w rozmowie z Gazeta.pl daje iskierkę nadziei dla osób poszkodowanych przez Instytut im. Piotra Skargi.

Do działań Instytutu znajdują zastosowanie przepisy RODO, gdyż jak wynika z danych udostępnionych przez Instytut, jest on prowadzony przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotne. Jeżeli Fundacja pozyskała uprzednio zgodę czytelniczki na przesyłanie jej informacji o działaniach Instytutu, czytelniczka zawsze może taką zgodę odwołać. Oznacza to, że w celu w jakim zgoda została odebrana, Instytut nie będzie mógł już wysyłać do czytelniczki takich informacji. Jeżeli będzie to robił, będzie naruszał przepisy i czytelnikowi przysługuje prawo skierowania skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

- tłumaczy w rozmowie z Gazeta.pl dr Maciej Kawecki.

* Imię bohaterki zostało zmienione.