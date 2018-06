Kibice stracili nadzieję już po pierwszej połowie. Nie spieszyli się po wyjściu z... łazienek

Jak drużyna to mówi się że WYGRALIŚMY, jak przegrywa, że PRZEGRALI. To obrazuje jak głęboko zakorzenione jest cebulactwo w Polsce... Przegrali tylko dwa mecze, po świetnych meczach na euro i w kwalifikacjach, a fali hejtu nie ma końca. My nie mamy kibiców, bo kibic nie odwraca się od drużyny po dwóch słabszych meczach - wstyd mi za was.