Mecz Polska - Kolumbia. Jacek Kurski chwali wyniki TVP i widzów. "Zawiódł kto inny"

ten pisi czopek już nie wie o czym ma wypisywać te swoje dyrdymały... gdyby transmisje z mundialu za nasze podatki wykupiła telewizja Trwam to tez by miała taka oglądalność!

oni na prawdę biorą ludzi za debili...

ciekawe jaka oglądalność będzie miał mecz o nic z Japonia? proponuje wysłać reprezentacje młodzieżową, wstydu będzie mniej...

a tak na marginesie to niezłego pecha przynoszą nam te Edki z pisu, na czele z Adrianem Dupa