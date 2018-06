Tak komentowano mecz Polska - Kolumbia. Najczęściej? "K****", "ch**", obrywa też PZPN

Mecz Polska - Kolumbia na mundialu zakończył się porażką biało-czerwonych. Przegraliśmy 0:3, a spotkanie przerwało marzenia o wyjściu z grupy. Postanowiliśmy sprawdzić, jak komentowano je w polskim internecie, zarówno na Twitterze, Facebooku czy forach internetowych.

Mecz Polska - Kolumbia w komentarzach

Z raportu firmy SentiOne, monitorującej reakcje w internecie, wynika, że choć przed meczem nastroje były jeszcze względnie dobre (niewiele nacechowanych negatywnie wstawek), to już po pierwszej bramce dla Kolumbii stopniowo zaczęła rosnąć liczba tych krytykujących reprezentację Polski (dane skończyliśmy zbierać tuż po godz. 22.15).

Uwzględniając wszystko, co napisano w sieci podczas meczu, najczęściej pojawiały się te słowa:

Chmura słów kluczowych, które padały w polskiej sieci o meczu Polska - Kolumbia SentiOne







Jak czytać taką chmurę? Zielony kolor to słowa, które miały pozytywną konotację, niebieskie - neutralną, a czerwone, co oczywiste - negatywną. Te zielone i niebieskie pochodzą jednak, jak łatwo się domyślić, z okresu przedmeczowego.

Polska - Kolumbia na mundialu. Dominuje krytyka

W komentarzach do i po meczu Polski z Kolumbią nie zabrakło "ch**" i "*ku***" - to frazy pojawiające się najczęściej w negatywnym kontekście. Jest też oczywiście "wstyd" i wspomnienie PZPN, oczywiście w negatywnej konotacji.

Dziwić może za to obecność Łukasza Fabiańskiego wśród "negatywnych" komentarzy (niewiele zabrakło, by znalazł się tam też Jakub Błaszczykowski) - otóż internauci stosunkowo często pytali, "gdzie ku*** jest Fabiański", to samo dotyczyło Błaszczykowskiego.

Zabawnie wygląda za to obecność dwóch kont, które przewijają się w tej chmurze: ariankaversace i xluvmyshawn. To twitterowe konta, z których słano niezwykle popularne, krytyczne, tweety o meczu Polska - Kolumbia, jak np ten:

W pozytywnej części chmury pojawia się za to Robert Lewandowski. Dlaczego? Internauci w specyficzny sposób kpią z kapitana reprezentacji (choć warto oddać, że znajduje on też obrońców) - opisują np., że nie wygrał może meczu, ale wygrał z łupieżem (nawiązanie do kampanii reklamowej, w której występuje). Ponieważ kpią w zawoalowany sposób, systemy zbierające dane traktują takie komentarze jako... przychylne.

Mecz Polska - Kolumbia. Kto komentował?

Wbrew powtarzanemu co Mistrzostwa Świata lub Europy schematowi, bardzo często o meczu pisały kobiety. Mężczyźni stanowili prawie 58 proc. komentujących, a kobiety 42 proc. Różnica nie jest więc tak duża, jak mogłoby się wydawać.

Kto komentował mecz Polska - Kolumbia? SentiOne