Pogoda na początku wakacji: zimno i deszczowo. Cieplej od środy, w weekend gorąco

Pogoda w niedzielę nie należy do udanych. Jest zimno i pada, a to początek wakacji. Za to z deszczu na pewno cieszą się rolnicy. Turyści, którzy na weekendowy wypad wybrali się w góry, np. Tatry nie mają pewnie powodów do zadowolenia.

Jednak jak prognozują synoptycy, pogoda się poprawi, choć zmiany będą odczuwalne dopiero od polowy tygodnia.

Poniedziałek zapowiada się bez większych zmian. Nadal będzie padać, a temperatura w południe wyniesie od 12 stopni na Mazurach do 19 stopni na zachodzie. We wtorek cieplej, ale nadal z opadami - od 15 stopni na pogórzu do 21 w Zachodniopomorskiem. Cieplej i to zdecydowanie będzie od środy. Wtedy w centrum i na wschodzie Polski ma być 22 stopnie, a najcieplej, bo 23-24 stopnie zobaczymy tam, gdzie zwykle mamy najniższą temperaturę, czyli w Suwałkach i w Białymstoku.

Pogoda w czwartek to już lato w pełni. Ciepło będzie w prawie całej Polsce, w centrum i na zachodzie w południe będzie 25 stopni i dużo słońca.

Według TVN Meteo, naprawdę dobrej pogody możemy spodziewać się na samym początku lipca. Wtedy w południowej i zachodniej Polsce temperatura osiągnie 30 stopni. Ciepło, ale nie upalnie ma być też w kolejnych dniach z temperaturą rzędu 27-28 stopni.