W celi w Przasnyszu zmarł 56-latek. Prokuratura bada sprawę, zabezpieczono monitoring

hamsterx godzinę temu Oceniono 4 razy 2

Który to już zgon w obiektach policji za czasów rządów błaszczyka i brudzińskiego?

Czy brudzińskiemu albo jego zastępcy (od confetti) przyjdzie do głowy wziąć za te wydarzenia odpowiedzialność polityczną i poda się do dymisji? Wiem że do takich rzeczy potrzebny jest honor,pojęcie nieznane w pisie