Nowa Sól. Martwy noworodek wyłowiony z Odry. Prokuratura publikuje zdjęcia rzeczy i prosi o pomoc

W poniedziałek 18 czerwca około godziny 19 wędkarz z Nowej Soli zauważył dryfującą 15 metrów od brzegu paczkę. Okazało się, że jest w niej ciało noworodka. Chłopiec urodził się w 8 miesiącu ciąży.

Nowa Sól: prokuratura szuka matki noworodka wyłowionego z Odry

Zwłoki dziecka wraz pępowiną i łożyskiem były owinięte w ręcznik i reklamówkę, następnie zostały włożone do zasuwanej na zamek torby marki Carmela, stanowiącej najprawdopodobniej element wyposażenia wózka dziecięcego oraz elementy zaczepów z wózka marki Limak

- czytamy w komunikacie Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli, opublikowanym na stronie lubuskiej policji.

W torbie znajdowała się też damska bawełniana koszulka nocna w rozmiarze S marki Dehai, podkoszulek z napisem Follow Flippi z rysunkiem słonia, a także majtki, podpaski oraz zabrudzona na kolor brunatny tetrowa pielucha.

Policja i prokuratura próbują ustalić tożsamość matki dziecka, a także to, jak długo i skąd płynęły zwłoki chłopca. Wedle wstępnych ustaleń, mogło to być od kilku do kilkunastu dni.

Policja opublikowała zdjęcia znalezionych przedmiotów w nadziei, że ktoś je rozpozna. Osoby, które mają jakąkolwiek wiedzę na temat noworodka lub jego matki, proszone są o kontakt z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim lub też z najbliższą jednostką policji pod nr tel. 112.