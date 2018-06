Pogoda zimowa, a nie letnia. Śnieg w Karkonoszach i Tatrach. "Witajcie w drugim dniu lata"

Pogoda w sobotę, w porównaniu do ostatniej, letniej auty, wypada blado. W całej Polsce występuje spore ochłodzenie, miejscami ma też popadać deszcz, możliwe są burze.

Pogoda w Tatrach. Śnieg w Dolinie Pięciu Stawów

Co prawda za nami już pierwszy dzień lata i przesilenie letnie, jednak na południe Polski zawitała zima. W Tatrach pojawił się śnieg. Na jednym z profili facebookowych napisano wprost: "Witajcie w drugim dniu lata".

Na profilu schroniska w Dolinie Pięciu Stawów na Facebooku w sobotę pojawiło się zdjęcie przyprószonych śniegiem gór. W poście pada też: "Kolorowe lato w Dolinie tak właśnie się zaczyna".

Tak z kolei 23 czerwca, dwa dni po początku kalendarzowego lata, wygląda Kasprowy Wierch.

Śnieg w Karkonoszach. Zimowa pogoda na południu

Nie jest to jednak jedyne miejsce w kraju, gdzie pojawił się śnieg. Zimowy początek lata ma miejsce też w Karkonoszach, co odnotowała wrocławska "Gazeta Wyborcza". Najwyższy szczyt gór, Śnieżkę, nawiedziła zima, a w piątek temperatura wynosiła tam 1 stopień C.

Czeski autor nagrania ze Śnieżki zarejestrował tam opady śniegu i jak sam skwitował w swoim języku: "Taki początek lata na Śnieżce".