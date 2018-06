Brudziński o odwołaniu szefów lubuskiej policji: Byli pijani, rano nie stawili się do pracy

zd46 2 godziny temu Oceniono 30 razy 24

Igor Stachowiak sam się udusił, policjant usiłował latać tylko odpadły mu skrzydła anielskie made in Zieliński. Bzdury opowiadacie!! Tolerujecie ochlaje, nie tak dawno jeden z komendantów leżał sobie i to bez butów, na miejskim deptaku we Wrocławiu, morale się pogarsza. Nie panujecie nad policją, a tam zatrudnieni ludzie są w ciągłym stresie, ciągle władza nakazuje im łamać prawo i występować przeciwko Rodakom, bez powodów. Zieliński, tyle się uzbierało, że powinni cię WYRZUCIĆ ze stanowiska na "zbity pysk" i nie powinni ci pozwolić na złożenie dymisji, to samo z komendantem Szymczakiem. Wtedy wyjdą kwiatki, łącznie z jazdą po pijanemu za kierownicą. Zieliński wracaj do korzeni, nie przynoś rodzinie wstydu i nie ośmieszaj Polski ani Policji.