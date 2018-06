Śmierć policjanta w Świnoujściu. Narada zamieniła się w imprezę? "Przed 1 słychać było krzyki"

fajny ptak pół godziny temu Oceniono 9 razy 7

- Gzie idziesz?

- Na próbę chóru.

- Cały czas tam śpiewacie?

- W ogóle nie śpiewamy.

- To co robicie?

- Pijemy gorzałę, piwo, gramy w karty.

- No to kiedy śpiewacie?

- Jak wracamy do domu.