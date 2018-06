Dzień Ojca wypada właśnie dziś. Tradycja tego święta ma już ponad 50 lat

Dzień Ojca honoruje i zarazem podkreśla rolę ojca w wychowaniu dziecka. Bycie tatą bowiem to zadanie na całe życie. To on uczy wytrwałości i podejmowania zadań. Jest autorytetem zarówno dla córki, jak i syna.

Zdaniem psychologów, rola ojca jest nie do przecenienia. To on wytycza granice, uczy wykonywania obowiązków i ponoszenia konsekwencji. Stawia wymagania, ucząc w ten sposób, jak pokonywać życiowe trudności. Miłość ojcowska inspiruje do pracy nad sobą, do samodoskonalenia, rozwijania umiejętności. Tata stanowi też pierwszy wzorzec męskości dla syna i córki.

Ojcowie w Polsce mogą korzystać z uprawnień, jakimi są urlopy tacierzyńskie i ojcowskie. Można wykorzystać oba i w ten sposób nawiązać głębszą więź z dzieckiem, co - zdaniem psychologów - zaprocentuje we wzajemnych relacjach w przyszłości.

Warto przypomnieć, że Dzień Ojca nie wszędzie obchodzony jest 23 czerwca. Według kalendarza Facebooka Dzień Ojca powinniśmy świętować w niedzielę 17 czerwca. Święto przypada na ten dzień, ale Wielkiej Brytanii