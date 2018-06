"Pogoda w sobotę. Będzie zimno i deszczowo. Warto ubezpieczyć się w parasolkę"

Pogoda na sobotę: spadnie deszcz

Pogoda w sobotę nas nie rozpieści - przelotne opady wystąpią w całej Polsce. Będzie też, podobnie jak w piątek, chłodniej niż podczas mijającego tygodnia. Najchłodniej będzie na południu Polski - we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie - gdzie termometry pokażą 17 stopni. W centralnej Polsce będzie od 18 stopni w Zielonej Górze, Poznaniu i Łodzi do 19 stopni w Warszawie i Olsztynie. Na Pomorzu będzie 18 stopni. Najwięcej termometry wskażą na północnym-wschodzie kraju - 20 stopni.

Warunki biometeorologiczne nie będą korzystne z powodu dużej wilgotności powietrza.

We wschodnich regionach kraju mogą pojawić się burze, podczas których spadnie do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może osiągnąć prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

Czy wiesz, jak zachować się w razie burzy? Poniżej kilka prostych zasad, dzięki którym unikniesz niebezpieczeństwa.

Burze nad Polską. Jak się zachować w czasie burzy? RCB/Twitter.com