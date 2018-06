Rzucał cegłami z dachu kamienicy w Rybniku. Po jednym rzucie uniósł ręce w geście zwycięstwa

c.t.k godzinę temu Oceniono 2 razy 2

"Minister obrony przyznał, że jeszcze gdy był posłem, zgłaszały się do niego osoby, które twierdziły, iż są obiektami nielegalnych prób "broni elektromagnetycznej". - To nie było wiele przypadków, ale co najmniej dziesięć - stwierdził Macierewicz. Po przyjrzeniu się doniesieniom "w większości wypadków" miały być one powodowane czym innym niż tajemniczymi "eksperymentami

???

Tak na poważmie

Ponieważ ,od dłuższego czasu dużo podróżuję masowymi środkami transportu,zauważyłem ,że co raz więcej osób mówi do siebie.Coś jest nie halo