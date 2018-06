Przesilenie letnie 2018. Kiedy najdłuższy dzień roku? Ile będzie trwał?

Przesilenie letnie – na czym polega to zjawisko?

Przesilenie letnie to dzień, który wyznacza początek astronomicznego lata. Jest jednocześnie najdłuższym dniem w ciągu roku. Na półkuli północnej przesilenie letnie zawsze wypada w czerwcu, dlatego nazywane jest także przesileniem czerwcowym. Ten dzień jest momentem maksymalnego wychylenia osi obrotu Ziemi w kierunku Słońca, w momencie, kiedy biegun północny jest bliżej naszej gwiazdy niż biegun południowy.

Przesilenie letnie to najdłuższy dzień w ciągu roku dla mieszkańców półkuli północnej, co oznacza, że analogicznie półkuli południowej jest to dzień najkrótszy. W chwili przesilenia letniego cała strefa podbiegunowa półkuli północnej jest oświetlona, co oznacza, że na biegunie północnym jest dzień polarny, a na południowym – noc polarna. Dzień przesilenia letniego jest tym dłuższy im większa jest szerokość geograficzna danego miejsca. W Polsce ten dzień może trwać od 16 godzin i 12 minut (najdalej wysunięte na południe miejsce w kraju) do 17 godzin i 20 minut (najdalej na północ wysunięty punkt Polski).

Przesilenie letnie występuje co roku w okolicach 20-21 czerwca. W 2018 roku wypadło 21 czerwca. Przesilenia letniego, które rozpoczyna astronomiczne lato nie należy mylić z latem kalendarzowym, które w Polsce co roku rozpoczyna się 22 czerwca i jest niezależny od położenia Ziemi względem Słońca.

