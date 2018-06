Gdańsk: 28-latek molestował kobiety na klatce. Zobaczył się w mediach i ukrył na działkach

Policjanci oraz prokuratorzy od połowy maja pracowali nad sprawami dotyczącymi dopuszczenia się przez nieznanego wówczas mężczyznę do "innych czynności seksualnych". Sprawca molestował kobiety m.in na klatce schodowej. Kobiety zdołały uciec przed napastnikiem, ale zgłosiły sprawę policji. Informacje o przestępstwach trafiły do służb kryminalnych.

Zabezpieczono zapisy z kamery, która zarejestrowała wizerunek mężczyzny, a na podstawie zeznań pokrzywdzonych kobiet stworzono portret pamięciowy mężczyzny, który policjanci rozesłali do jednostek ościennych oraz lokalnych mediów.

Zmienił wygląd i ukrył się na działkach

Funkcjonariusze w toku śledztwa zdobyli informację o tym, że za napaść na kobiety może być odpowiedzialny mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego. 28-latek z mediów dowiedział się, że jest poszukiwany, zmienił swój wygląd i ukrył się na terenie ogródków działkowych na terenie gminy Osielsko. Policjanci znaleźli go, zatrzymali i przewieźli do aresztu w Gdańsku. W czwartek 28-latek został doprowadzony do Prokuratury Gdańsk Oliwa, gdzie został przesłuchany. Prokurator przedstawił mu zarzuty, które dotyczyły dopuszczenia się "innej czynności seksualnej" wobec młodych kobiet.

Prokurator zawnioskował również o aresztowanie mężczyzny, sąd przychylił się do tego wniosku. Za przestępstwo z art.197 par. 2 Kodeksu Karnego może grozić kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.