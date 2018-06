Policjant zginął na imprezie? Świadkowie mówią, że były skargi, kierownik ośrodka zaprzecza

june-of-44 godzinę temu Oceniono 15 razy 13

Popijawa na maxa tam była. Schalni policjancie pilnowali bezpieczeństwa.

Całe szczęście, że za gratis nie wp**** jakiemuś Bogu0ducha-winnemu kuracjuszowi.

To stara policyjna tradycja: pijaństwo na komendach nonstop. To było jest i będzie. I żaden Brudziński, Błaszczak czy Jarek herbu Kolanko tego nie zmieni....a jak za głęboko wsadzą nos w te sprawy to mogą po tym nosie dostać pałą....