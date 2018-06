Nie żyje wiceburmistrz Wołomina. Mężczyznę przygniótł konar

Robert Makowski pełnił funkcję zastępcy burmistrza Wołomina od maja 2016 roku. Wcześniej pracował jako komendant powiatowy w wołomińskiej policji. Mężczyzna poniósł śmierć w wyniku zdarzenia w porcie w Nieporęcie przy ul. Wojska Polskiego. Około godziny 19 doszło do oberwania konaru drzewa, który przygniótł przechodzącego wiceburmistrza Wołomina. Będąc przytomnym trafił on do szpitala. Niestety zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Policja ma zbadać okoliczności zdarzenia.

Groźna pogoda

Ostatnie burze sprawiły, że strażacy musieli interweniować ponad 4,3 tys. razy. Poszkodowane zostało 10 osób.