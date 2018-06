nowomysliciel2010 godzinę temu Oceniono 14 razy 10

No i okaże się , że podstawy opracowała pani woźna , która zapisała się do pis i tak jak przysłowiowy misiewicz też w.g. końskiej szczęki się nadaje. Skoro siostra pani witek, która była salową została zatrudniona w instytucji rozliczającej fundusze unijne to czego po pisowcach można się spodziewać. Liczy się tylko wierny choć mierny.