Pogoda w piątek: znaczne ochłodzenie i burze, ale już bez nawałnic. Czeka nas zimny weekend

W nocy z czwartku na piątek nadal występowały burze, lokalne ulewy i bardzo silne porywy wiatru. Największe opady na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie oraz na Mazowszu. W czasie burz porywy wiatru dochodziły do 100 km/h. Strażacy walczyli ze skutkami czwartkowych nawałnic. Około godziny 22:00 podawano, że bez prądu jest około 330 tysięcy odbiorców. Służby pomagały też w przypadkach zniszczeń spowodowanych połamanymi drzewami czy urwanymi dachami.

Pogoda w piątek

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami, głównie na zachodzie i północy, burze. Znaczne ochłodzenie. Temperatura maksymalna od 16°C do 19°C, chłodniej w kotlinach górskich: 15°C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu chwilami dość silny, w porywach na wybrzeżu i w czasie burz do 65 km/h, zachodni.

Pogoda. Ostrzeżenia burzowe

Ostrzeżenia, które jeszcze w czwartek wieczorem obowiązywały dla całego kraju, zostały wycofane. Ostrzeżenie burzowe pierwszego stopnia wydano tylko dla województwa pomorskiego. Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 25 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h.

Pogoda w sobotę

W nocy z piątku na sobotę miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach nawet opady śniegu. Na wybrzeżu i Pomorzu możliwe burze. Temperatura minimalna od 5 do 10 stopni, cieplej nad morzem: około 12 st.

W sobotę zachmurzenie przeważnie umiarkowane lub duże, miejscami przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie na północnym wschodzie i wschodzie burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni, chłodniej w kotlinach górskich: od 13 do 15 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu chwilami dość silny i porywisty. W czasie burz porywy do 65 km/h.