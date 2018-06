"Wyciek chemikaliów w Gostyninie. Rozszczelniły się pojemniki na nielegalnym składowisku"

Przy ulicy Ziejkowej w Gostyninie (woj. mazowieckie) do gruntu wyciekła nieznana substancja chemiczna. Stało się to na nielegalnym składowisku odpadów chemicznych, a jak donosi "Radio Dla Ciebie", doszło do tego na skutek rozszczelnienia się pojemników. Na miejsce wezwano straż pożarną, a relację z początków akcji (później teren zabezpieczono) zamieścił lokalny portal-gostynin.pl.

Gostynin. Do wycieku wezwano grupę ratownictwa chemicznego

Na miejsce wezwano straż pożarną z Gostynina oraz płocką sekcję ratownictwa chemicznego. W związku z podejrzeniem zagrożenia zdecydowano o ewakuacji 21 osób, natomiast jak zapewniają służby, sytuacja została już opanowana.

Pojawiały się też wątpliwości, czy substancja chemiczna przechowywana w pojemnikach nie przedostała się do ujęcia wody dla Gostynina, które znajduje się w okolicy ul. Ziejkowej. Strażacy wykluczyli taką możliwość i zapewniają, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców.