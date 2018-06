Jak ma na imię prezes Telewizji Polskiej? W TVP Info pomylono braci Kurskich

Do zabawnej wpadki doszło na koncie TVP Info na Twitterze. Prowadzona była tam relacja z wystąpienia prezesa Telewizji Publicznej Jacka Kurskiego, który opowiadał m.in. o zakończonej kontroli CBA w TVP, wynikach oglądalności telewizji podczas mundialu oraz o sporze z Nielsenem.

Niestety, tych tweetów nikt nie mógłby wykorzystać w "Wiadomościach", by dodać je do materiału o prezesie TVP. Przez cały czas - na co nikt nie zwrócił uwagi do pewnego momentu - prezesa TVP przedstawiano jako... Jarosława Kurskiego, czyli starszego brata Jacka, obecnie zastępcę redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej".

Jarosław Kurski prezesem TVP? Wpadka TVP Info na Twitterze Twitter / TVP Info

Gdy zorientowano się, że ktoś cały czas tak przedstawia prezesa, rzucono się do kasowania tweetów i ponownego publikowania relacji - tym razem już poprawnie.

Co zabawne, w TVP Info poprawnie oznaczano konto Jacka Kurskiego (trudno je pomylić z kontem brata), ale skąd wziął się tam Jarosław? Tego raczej nikt nie wytłumaczy.