Niedziele handlowe 2018. Jak będą otwarte sklepy 23-24 czerwca? Biedronka, Lidl, Tesco

Niedziele handlowe 2018. Najbliższa niedziela jest niedzielą handlową

W czerwcu, podobnie jak w większość miesięcy w 2018 roku, sklepy będą otwarte tylko w dwie niedziele – pierwszą oraz ostatnią. Zbliżająca się niedziela (24 czerwca) to już ostatnia niedziela miesiąca, a więc także niedziela handlowa. Możemy udać się do popularnych sklepów wielkopowierzchniowych, takich jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Tesco czy Carrefour oraz do galerii handlowych.

Lidl – godziny otwarcia w niedziele handlowe

Sklepy sieci Lidl otwarte są w soboty od godziny 7:00 do 22:00. W niedzielę z kolei możemy zrobić zakupy w Lidlu w godzinach 9:00 – 20:00. Sprawdź, jak otwarty jest Lidl w Twojej okolicy w wyszukiwarce sklepów Lidl.

Niedziele handlowe czerwiec 2018. Jak otwarty jest Lidl w weekendy? Fot. Michał Walczak / Agencja Gazeta

Auchan – jak otwarte są sklepy w soboty i niedziele?

Właściciele sklepów sieci Auchan po wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę postanowili wydłużyć czas pracy w sobotę, dlatego zakupy możemy zrobić od 7:00 do 22:00. W niedziele handlowe sklepy Auchan otwarte są od 9:00 do 22:00, jeżeli dany sklep znajduje się w galerii handlowej.

Biedronka – godziny otwarcia w weekend

Sklepy sieci Biedronka otwarte będą w sobotę od wczesnych godzin porannych – z reguły od 6:30 lub od 7:00 i pozostaną czynne aż do godziny 22:00, a nawet do godziny 23:00 (dotyczy to np. Biedronek znajdujących się przy dworcach). W najbliższą niedzielę Biedronki będą otwarte od 8:00 do 20:00.

Niedziele handlowe. Jak otwarte będą sklepy Carrefour?

Sklepy sieci Carrefour są otwarte w soboty od godziny 7:00 do 21:00 lub do 22:00. W niedziele, w które wolno handlować, czas otwarcia został skrócony – w Carrefourze w niedzielę zrobimy zakupy od 8:00 do 19:00. Godziny otwarcia danego sklepu możesz sprawdzić na mapie sklepów Carrefour.

Niedziele handlowe 2018. Jak otwarte są sklepy Carrefour? Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

Tesco – godziny otwarcia w sobotę i w niedzielę

Sklepy sieci Tesco otwarte są z reguły od godziny 6:00 do 23:00 lub nawet do północy. W niedziele handlowe w sklepach całodobowych sieci Tesco możemy zrobić zakupy od 6:00 do 24:00, z kolei w mniejszych placówkach tej sieci od 7:00 do 23:00, ale czasem także od 8:00 do 18:00. Przed wyjściem na zakupy najlepiej sprawdzić godziny otwarcia danego sklepu w specjalnej wyszukiwarce Tesco.