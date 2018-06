Przesilenie letnie 2018. 21 czerwca to pierwszy dzień lata i najdłuższy dzień roku

Piotr pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Autor tego artykułu popełnia ten sam błąd co zwykle. Pisze, że dzisiejszy dzień trwa 16 godzin i 47 i zapomina dodać o jaką miejscowość chodzi, domyślam się, że o Warszawę. Trzeba zaznaczyć, że np. w Gdańsku dzisiejszy dzień potrwa 17 h 13 minut, a w Ustrzykach Dolnych 16 h i 13 minut. Warto też nadmienić, że w okolicach równika dzień trwa 12 h, a w północnej Skandynawii słońce zajdzie dopiero za kilka tygodni, bo jest tam teraz dzień polarny.

W okolicach 21 czerwca różnice w długości dnia na świecie są największe w zależności od szerokości geograficznej i warto o tym pamiętać. Warszawa to nie cała Polska, a Polska to nie cały świat, wbrew temu co pokazują w "Uchu prezesa".