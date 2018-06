Wakacje 2018. Kiedy zaczynają się wakacje i jak długo będą trwać?

Wakacje na koniec roku szkolnego 2017/2018 będą wyjątkowo długie. Uczniów czeka aż 73 dni słodkiego leniuchowania.

Wakacje 2018. Uczniowie odliczają godziny >>>

Wakacje 2018. Kiedy trwają?

Wakacje rozpoczną się w tym roku 22 czerwca, czyli w tym samym dniu, co początek kalendarzowego lata. Letnia laba potrwa oficjalnie do 31 sierpnia, jednak jako że jest to sobota, uczniowie będą musieli przyjść do szkoły dopiero w poniedziałek 3 września. Wakacje 2018 rozpoczną się o dzień wcześniej niż w zeszłym roku.

Kto ustala terminy wakacji?

Data rozpoczęcia i zakończenia wakacji jest wyznaczana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kieruje się ono Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego. Zgodnie z wytycznymi zajęcia w szkole powinny zawsze zakończyć się w pierwszy piątek, jaki wypada po 20 czerwca. Natomiast początek roku szkolnego wypada 1 września lub w pierwszy dzień powszedni po tej dacie.