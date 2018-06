Burze, grad, nawet trąby powietrzne. IMGW ostrzega przed groźnymi zjawiskami w całej Polsce

Dzisiejsza niebezpieczna pogoda jest spowodowana niżem z północy. Do Polski dostaną się masy gorącego zwrotnikowego powietrza. Oznacza to możliwość wystąpienia zjawisk takich jak burze z gradem oraz trąby powietrzne. Sytuacja jest na tyle poważna, że IMGW wydało ostrzeżenia dla całej Polski. Synoptycy przewidują, że podczas burz, wiatr może osiągać prędkość do 100 km/h, będzie też intensywnie padać.

Pogoda: ostrzeżenia I stopnia

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia oznaczają, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia". Mają one związek z burzami z gradem. Takim ostrzeżeniem zostały objęte na razie tylko dwa województwa:

lubuskie,

zachodniopomorskie

Pogoda: ostrzeżenia II stopnia

Ostrzeżenia II stopnia zostały wydane dla reszty kraju. Ten rodzaj komunikatów oznacza, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia". Do tego powinno się "ograniczyć prowadzenie działalności" oraz należy "spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu". Trzeba zachować dużą ostrożność i na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe.

Ostrzeżenia II stopnia związane z burzami z gradem zostały wydane dla następujących województw: