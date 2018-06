Pogoda w czwartek: Ostatni dzień upału, idzie ochłodzenie. Ostrzeżenia burzowe dla całej Polski

W czwartek z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będą przelotne opady deszczu oraz burze, miejscami gwałtowne, z intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie wystąpi też grad oraz z silne porywy wiatru.

Temperatura maksymalna od 25-27 st. na północy do 28-30 st. na pozostałym obszarze kraju i do 31 st. miejscami na południowym zachodzie i południu kraju. Chłodniej na wybrzeżu: 22-24 st. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 70 km/h. W czasie burz porywy wiatru nawet do około 100 km/h.

Pogoda. Gwałtowna zmiana

W czwartek przez Polskę od północnego-zachodu w głąb kraju przemieszczać się będzie front atmosferyczny, za którym napłynie dużo chłodniejsza masa powietrza. W kolejnych dniach nie przekroczy 20 st., a na północy i północnym-wschodzie temperatura spadnie miejscami do 15-16 st. Największe natężenie zjawisk prognozowane jest na czwartkowe popołudnie i noc z czwartku na piątek dla obszaru od Śląska przez Polskę centralną po Warmię i Mazury oraz na wschód od tej linii.

Po przejściu frontu spodziewane są przelotne opady deszczu, miejscami burze, ale nie tak gwałtowne oraz wzrost prędkości wiatru. W kolejnych dniach wiatr nieco osłabnie, ale chłodna pogoda utrzymać się będzie prawie do połowy przyszłego tygodnia.

Pogoda. Ostrzeżenia dla całej Polski

Na wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla wszystkich województw - dotyczą one burz i burz z gradem. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województwa kujawsko-pomorskiego (burze), podkarpackiego, małopolskiego i mazowieckiego (burze z gradem), opolskiego, dolnośląskiego (burze z gradem i silny wiatr).

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że meteorolodzy przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. "Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych" - informuje IMGW.