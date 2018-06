Tusk nigdy nie próbował spotkać się z prezydentem? Tak twierdzi Szczerski. Rok temu mówił inaczej

antoszek22 pół godziny temu Oceniono 12 razy 12

Ci ludzie to wtórni analfabeci , nie czytaja tego co podpisują, nie potrafia policzyc do 6 , konstytucja myli im się z życzeniami pod choinkę , a prawo z odgadywaniem życzeń właściciela Srebrnej i PISu.

Przy tym uważaja się za niezwykle przebiegłych, choć każdy średnio rozgarnięty obserwator widzi, że ta przebiegłosc nie wiele rózni sie od przebiegłosci złodzieja., który za chwile straci przytomnosc waląc głową w szklane drzwi sklepu, który próbował okraść w skarpecie na głowie .