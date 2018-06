Tragiczny wypadek w Piechowicach, pod Jelenią Górą. Trzy osoby ranne, jedna ofiara śmiertelna

Śmierć na drodze krajowej 3 w Piechowicach. Policja wytyczyła objazdy

Na drodze drodze krajowej nr 3 w Piechowicach, na trasie Szklarska Poręba – Jelenia Góra o godzinie 15:00 doszło do tragicznego wypadku. W wyniku zderzenia czołowego dwóch samochodów zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. Do wypadku doszło na wysokości hotelu Barok.

Groźny wypadek na A1. Chwilę później kolejny. Droga na Gdańsk jest zablokowana

Wypadek w Piechowicach. Duże utrudnienia w ruchu drogowym na trasie Szklarska Poręba - Jelenia Góra Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Gazeta

Tragiczny wypadek w Piechowicach. Czołowe zderzenie dwóch samochodów

Czołowo zderzyły się samochody Mazda oraz Daewoo Matiz na czeskich tablicach rejestracyjnych. Matizem podróżowały trzy osoby. Ranni zostali kierowca, który do szpitala został przewieziony karetką oraz 13-letnie dziecko, które przetransportowano śmigłowcem. Pasażerka Matiza zginęła na miejscu wypadku. Ranna jest także kobieta, która kierowała Mazdą – ją również przewieziono do szpitala. Do tej pory Policji nie udało się określić przyczyn wypadku.

Wilcza Wola. Tragiczny wypadek samochodowy podczas wyprzedzania. Nie żyją dwie młode kobiety





Wypadek samochodowy w Piechowicach. Jedna osoba zginęła na miejscu wypadku Fot. Franciszek Mazur / AG

Droga krajowa nr 3 zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do późnego wieczora

Krajowa „trójka” jest w tym momencie całkowicie zablokowana, dojazd do Szklarskiej Poręby od strony Jeleniej Góry nie jest możliwy. Wyznaczono objazd od strony Szklarskiej Poręby przez Świeradów i Krzewie Wielkie do drogi krajowej 30. Od strony Jeleniej Góry objazd został poprowadzony przez Piechowice. Policja szacuje, że utrudnienia w ruchu drogowym mogą potrwać aż do godziny 21:00.

Wypadek w Kosiłach. Auto dachowało i wpadło do kanału. Zginęły dwie osoby