Mundial 2018. Politycy komentują mecz Polska-Senegal. "Nie spuszczać nosa na kwintę"

piramidopolopirynowicz godzinę temu

Zwycięstwo premier Beaty Szydło w Brukseli !:27 przeszło do historii, podobnie jak przejdzie zwycięstwo w meczu z Senegalem. Tak naprawdę równie wielkiego zwycięstwa nie odnieśliśmy nigdy w historii. Ich bohaterstwo to był dowód, gdzie naprawdę jesteśmy. To oni pomogli zdemaskować unijny spisek przeciwko Polsce. Otworzyli Polakom oczy na prawdę. To szczęście, to prawdziwe szczęście, że mamy takich liderów i takich rządzących. Dzięki ich heroicznym wyczynom Polska nie zginie i świat o nas nie zapomni.