Mundial 2018. Mecz Polska-Senegal. Tak spadało i wzrastało zużycie wody w trakcie spotkania

Tegoroczny mundial nie zaczął się dla Polaków pozytywnie. We wtorkowym starciu z Senegalem polska reprezentacja przegrała 1:2. Mecz cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Prezes TVP Jacek Kurski poinformował, że przed telewizorami śledziło go ponad 18 milionów widzów.

Mundial 2018. Mecz Polska-Senegal. Zużycie wody

Miejskiej wodociągi udostępniły naszej redakcji dane z poboru wody w trakcie wtorkowego meczu Polska-Senegal. Na wykresach ze Stacji Uzdatniania Wody "Filtry" i "Praga" w Warszawie dokładnie widać moment, w którym rozpoczęło się spotkanie, a także przerwę i zakończenie meczu.

MPWiK Warszawa

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. każdego dnia uzdatnia ponad 330 mln litrów wody. Ta płynie do mieszkańców Warszawy i okolic siecią przewodów wodociągowych, których łączna długość to ponad 4200 km - informje Marta Pytkowska z MPWiK.

- Jak pokazuje przykład meczu piłkarskiego, gwałtowny wzrost zużycia wody może nastąpić dosłownie w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu sekund, np. w chwili odgwizdania przez sędziego zakończenia pierwszej połowy meczu. Dyspozytorzy, którzy nieustannie czuwają, obserwując sytuację na monitorach swoich komputerów, w oparciu o spływające do nich dane z systemów monitoringu, decydują, czy należy włączyć kolejne zespoły pompowe, by nikomu w mieście nie zabrakło wody - dodaje.

Podobnie aktywność kibiców widać na wykresie ze Szczecina.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

- Przed meczem (do ok. 16.45) pobór wody był na poziomie ok 1,8 tys. m3. W trakcie meczu pobór wody spadł (do ok. 1,6 tys m3), a nagły wzrost nastąpił o 17.38 czyli, co ciekawe, po stracie bramki przez Polaków - komentuje Piotr Dykiert z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

- Pobór na podobnym poziomie (ok 2,05 tys. m3) utrzymywał się przez przerwę i stopniowo zaczął spadać na początku II połowy. Po meczu (ok. 18.45) nastąpił ponowny wzrost, który z niewielkimi wahaniami utrzymywał się już do godzin późno wieczornych - dodaje Dykiert.

Mundial 2018. Mecz Polska-Kolumbia

W grupie H oprócz reprezentacji Polski i Senegalu są jeszcze Kolumbia i Japonia. Mecz z Kolumbią Polacy rozegrają w niedzielę 24 czerwca o godz. 20. Mecz z Japonią zaplanowany jest na czwartek 28 czerwca. Rozpocznie się o godzinie 16.