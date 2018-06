Mundial 2018 służy TVP. Mecz Polska - Senegal hitem. Jacek Kurski pochwalił się wynikiem

almagus 15 minut temu Oceniono 2 razy 2

Oszust się cieszy, ma wynik lepszy!



Według TVP nagrania, wygrana 27:1 była większa.



Tak niskie morale nie liczy się wcale.

Zgubiłeś portfel? A to ich fortel!

Krajowa Rada Sokołów.

Jakby do karet wołów.

W stajni też były barany.

Wół przez nich jest wybrany.

Trydumał Konstrukcyjny.

Dał werdykt pozytywny.

Uchwały i podpisy.

Niezwykłej głupoty popisy.

Przegrana do własnej bramki

Na obiecanki cacanki.

I prezesik oświeci.

Do strzałów pistolecik.



