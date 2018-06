Afera GetBack. Były prezes Konrad K. i Piotr B. aresztowani na trzy miesiące

kingstonny pół godziny temu Oceniono 4 razy 4

Obaj panowie zamiast nazwisk maja tylko pierwsze literki. Dlaczego? Ano dlatego ze:



ZADEN demokratyczny kraj na swiecie, od Norwegii i Kanady na dalekiej polnocy po Nowa Zelandie i Australie na dalekim poludniu, nie troszczy sie tak o ukrycie tozsamosci swoich przestepcow – w tym nawet straszliwych bandytow - jak Polska.



No ale, moze to i racja. Wszak mogli by sie obrazic za pokazanie mordki jednego czy drugiego i zrobic komus kuku – to raz.



A dwa, to mozna sie przeciez komus waznemu strasznie narazic publikujac zdjecie i nazwisko jego syna, brata czy pociotka. Nalezy pamietac, ze nigdy nie wiadomo jakie ”uklady” i powiazania moze miec przestepca.



Czyli, sluchaj uwaznie Kowalski. Jezeli sie zapytasz dlaczego polski system troskliwego ukrywania tozsamosci nawet SKAZANYCH JUZ PRAWOMOCNIE bandytow jest tak sumiennie przestrzegany, to ci odpowiem – wlasnie dlatego.



A jak sie zapytasz dlaczego takiego tajnego systemu nie ma zaden demokratyczny kraj na swiecie, to ci odpowiem – oni po prostu nie wiedza, ze to jest idealny system dla kogos kto sie dochrapal dobrego miejsca przy korycie i nie chce aby mu byle pismak czy reporter szperal po rodzinie i znajomych. Jasne?



Co jest publikowane, kiedy i o kim nie moze byc decyzja byle gazety czy tez stacji TV, rozumiesz?



Ci przy korycie mowia ludowi co, kiedy i jak, rozumiesz? Najwazniejszym jednak, Kowalski, jest to: masz swiecie wierzyc, ze ten tajny system chroniacy tozsamosc przestepcy byl zbudowany dla TWOJEGO dobra.



To naprawde dla mnie, dlaczego? A no dlatego, ze moze ty sie tez kiedys do koryta dorwiesz. Jasne?