Egzamin zawodowy 2018. Kiedy i gdzie ogłoszone zostaną wyniki?

Egzamin zawodowy 2018. W jaki sposób sprawdza się umiejętności uczniów szkół zawodowych?

Egzamin zawodowy 2018 przeprowadzany jest w trzech turach. Druga z nich zaczęła się właśnie dzisiaj. Egzamin zawodowy rozpoczyna egzamin pisemny, który tegoroczni abiturienci pisali dziś. Część pisemna egzaminu to test trwający 60 minut. Składa się on z 40 pytań zamkniętych, które zawierają cztery możliwe odpowiedzi. Taka formuła testu jest nowością wprowadzoną w tym roku szkolnym. Druga część egzaminu to egzamin praktyczny – do niego absolwenci zawodówek będą przystępować w terminie od 22 czerwca do 4 lipca. Aby zdać egzamin zawodowy, uczniowie muszą uzyskać minimum 50% punktów z egzaminu pisemnego i 75% z egzaminu praktycznego.

Egzamin zawodowy 2018. Tegoroczni absolwenci zawodówek przystąpią do egzaminu zawodowego w nowej formule Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

Egzamin zawodowy 2018. Kiedy wyniki z egzaminów pisemnych i praktycznych?

Z harmonogramu dostępnego na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej dowiadujemy się, że wyniki z egzaminu zawodowego, który abiturienci zdają w trwającej właśnie sesji czerwiec-lipiec, zostaną ogłoszone 31 sierpnia. Tego samego dnia CKE dostarczy do szkół i placówek prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe zarówno listy z wynikami, jak i świadectwa i dyplomy dla tegorocznych zdających. Podobnie jak w przypadku matur czy egzaminów gimnazjalnych, Centralna Komisja Edukacyjna opublikuje arkusze na swojej stronie po zakończeniu egzaminu.

Egzamin zawodowy 2018. Wyniki już 31 sierpnia Fot. Krzysztof Koch / Agencja Gazeta