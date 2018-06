Upał do czwartku, a później gwałtowne ochłodzenie. W weekend zimno [POGODA]

Prognoza pogody na czwartek zapowiada się upalnie, od 25°C, 27°C na północy do 28°C, 30°C, a nawet 31°C na południowym zachodzie.

Jednak wysokiej temperaturze będą towarzyszyć burze, lokalnie gwałtowne, z gradem oraz silnymi porywami wiatru. Burz można spodziewać się na zachodzie, południu i w centrum. W czasie burz mocno powieje, do 90 km/h.

Noc z czwartku na piątek przyniesie długo wyczekiwaną zmianę w pogodzie. Zrobi się chłodniej, temperatura spadnie poniżej 10 st. C. Tradycyjnie najzimniej będzie na Suwalszczyźnie, ledwie 7 st. C w nocy.

W piątek w ciągu dnia temperatura w Polsce nigdzie nie powinna przekroczyć 20 st. C.

A to dopiero początek ochłodzenia. Jeszcze zimniej będzie w weekend. W sobotę w południe w zachodniej osiągnie 13-14 st. C. Im dalej na wschód tym będzie cieplej, ale i pochmurno.

Przyjemna pogoda ze słońcem powróci w poniedziałek. Na południowym wschodzie temperatura wzrośnie do 22 st. C, a we wtorek do 24°C na zachodzie.