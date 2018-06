Dwóch 11-latków i 9-latek zdewastowali zabytkowe kapliczki w Wejherowie. Straty na 20 tys. zł

W Kalwarii Wejherowskiej do dewastacji kapliczek doszło dwukrotnie. Raz 5, a następnie 14 czerwca. Sprawcy uszkodzili halogeny podświetlające i dachówki oraz pomazali elewację. Zarząd Nieruchomości Komunalnych, który zarządza kompleksem, straty wycenił na ponad 20 tys. zł.

Dzieci zdewastowały kapliczki w Wejherowie

Po kilku dniach wejherowska Straż Miejska zatrzymała 11-latka, który przyznał się do winy i wyjawił, kto razem z nim niszczył kapliczki. Byli to 11- oraz 9-latek, wszyscy trzej to mieszkańcy Wejherowa. Straż Miejska informuje, że za akt wandalizmu odpowiedzą rodzice.

Straż informuje, że Kalwaria Wejherowska znajduje się pod szczególną opieką strażników. Na terenie kompleksu znajduje sie m.in 26 systemów alarmowych i monitoring. Strażnicy miejscy okolice Kalwarii Wejherowskiej patrolują na quadzie.