Wilcza Wola. Tragiczny wypadek samochodowy podczas wyprzedzania. Nie żyją dwie młode kobiety

Nie bylo potrzeby wyprzedzania a skoor wyprzedzala z wielka predkoscia , ktora byly przyczyna utraty panowania nad pojazdem a ta utrata byla przyczyna uderzenia w drzewo a uderzenie bylo przyczyna smierci to dowod NATO, ze nie nadawala sie wogole na Kierowce jako sklonna do nadmiernego ryzyka a wiec nie powinna wogole byla otrzymac prawa jazdy i to dozywotnio a jesli jej wydano to wine ponosi Psycholog , ktory ja badal przed zakwalifikowaniem na kurs nauki jazdy i Instruktor nauki jazdy bo widzial jak Ona sie zachowuje za kierownica. Trzeba w koncu zaczac karac Psychologow i Instruktorow nauki jazdy . Przyklad. Zdaniem niektorych Expertow ( tych nie zagranicznych) zajmujacych sie katastrofa TU-154M pod Smolenskiem, Kapitan samolotu, nie powinien nigdy zostac Pilotem za deficyt asertywnosci, gdyz pozwolil sobie aby sytuacja opresyjna wymusila na Nim lamanie az 3 ,- przepisow polskiego prawa zakazujacego mu nawet zblizanie sie nad Smolensk a coz dopiero zniazanie sie. I gdyby ino, Psycholog w DEBLINIE na badaniach wstepnych przed przyjeciem do Szkoly Pilotow, wyeliminowal Go z zawodu Lottczika ,to dzis wszyscy by zyli i do nijakiej katastrofy z tak banalnej przyczyny by nie doszlo a PiS nie ,,, Pojechalby na bajeczce o zamachu,, jak na zjezdzali po WLADZE w Polsce. To MIT i klamstwo ze 90% Polakow moze miec prawo jazdy bo moze miec nie wiecej jak 45% do 50% a cala reszta pwoinna byc wyelimoinowana i niechaj powozi furmankami konnymi bo w razie czego KON skoryguje SZALENSTWA Fuhrmanna jako, ze to bardzo rozumne i inteligentne stworzenie boskie tyle, ze ni umi gadac ludzkim glosem.