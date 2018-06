Jan Krzysztof Ardanowski nowym ministrem rolnictwa. Był doradcą Lecha Kaczyńskiego ds. wsi

semigetuza 2 godziny temu Oceniono 9 razy 5

Jurgiela dobito malinami, czarnymi porzeczkami i "innymi owocami miękkimi". Miał po prostu dość, dotarlo do tego głupka ze jest bezradnym durniem, pacynka. Nie panowal nam własnym ministerstwem, podwladni mieli go w dupie, olewali jego dyspozycje. sam Jurgiel intelektem nawet jak na pisie standary nie swiecil. W sumie biedny człowiek. Ale trzeba przyznać mu szacunek, w końcu z bolami dotarlo do niego, ze jest kim jest czyli niczym, pojal to i dobrowolnie podal sie sam do dymisji. Kretyn, który pojal, ze kretynem jest - zdrowieje.

Panie Jurgiel, powodzenia na nowej drodze zycia.