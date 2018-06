Pogoda na wtorek. Będzie ciepło i słonecznie. Wieczorem mogą pojawić się słabe burze

Pogoda we wtorek będzie raczej dobra. Będzie ciepło i słonecznie. W niektórych rejonach wieczorem mogą jednak pojawić się słabe burze z opadami deszczu do 20 litrów wody na metr kwadratowy i wiatrem osiągającym prędkość do 80 km/h.

Pogoda na wtorek

Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 22 stopni w Szczecinie do 28 stopni na Podkarpaciu. W Krakowie i Warszawie termometry pokażą 27 stopni, w Poznaniu - 24 stopnie. We Wrocławiu - 23 stopnie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Pogoda na najbliższe dni

Pogoda była ostatnio całkiem dobra, jednak w ciągu najbliższych dni czeka nas pogodowy zwrot akcji. Po fali upałów od piątku nastąpi nagłe ochłodzenie - prognozują synoptycy TVN Meteo. Dzień będzie słoneczny, jednak temperatura mocno spadnie. Pod koniec tygodnia termometry pokażą od 18 stopni na Pomorzu do 22 na Podkarpaciu.