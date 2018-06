Andrzej Duda przyjechał w poniedziałek do Strzelina w województwie dolnośląskim. Chwalił rządy PiS. W czasie przemówienia nie szczędził ostrych słów, dużo gestykulował.

Andrzej Duda: byliśmy okradani. Nie wiem, kto wziął pieniądze

Duda powiedział m.in., że uwaga rządzących powinna być zwrócona też na mniejsze miejscowości.

Prezydent stwierdził, że "robi mu się niedobrze", kiedy czyta "artykuły w gazetach z wypowiedziami różnego rodzaju osób, które są niezadowolone z tego, że nagle pojawiły się tłumy ludzi nad Bałtykiem". - Znalazły się tam wreszcie zwykłe polskie rodziny, nareszcie. Wraca normalność - mówił Andrzej Duda. Później grzmiał.

- Mówili: cud będzie, jeżeli uda się załatać lukę VAT. Dzisiaj można powiedzieć śmiało: cały program 500 plus jest w zasadzie realizowany z tego, co w ciągu tych niespełna trzech lat udało się uzyskać właśnie z VAT-u, który do tej pory był rozkradany. Rozkradany, proszę państwa. Nazwijmy sprawy po imieniu. Poprzednia władza zwyczajnie pozwalała nas okradać. Nie wiem, kto brał te pieniądze, ale byliśmy po prostu okradani. I udało się temu stosunkowo łatwo, w dużym stopniu zapobiec - stwierdził. - To dzięki temu dzisiaj możemy rozwijać państwo i będziemy przeprowadzali kolejne reformy - dodał.

Andrzej Duda: sędziowie mają być elitą

Andrzej Duda odniósł się też do reformy sądownictwa, która nazwał niezbędną. Mówił też o sędziach. - Sędziowie mają być elitą w rozumieniu społeczeństwa, a nie tylko we własnym rozumieniu. Głęboko wierzę, że nowy Sąd Najwyższy zostanie obsadzony przez takich sędziów, którzy rzeczywiście (mówię o tych sędziach, którzy dojdą do Sądu Najwyższego w ciągu najbliższych miesięcy), którzy rzeczywiście będą prawdziwą elitą - mówił w Strzelinie prezydent Andrzej Duda.

Duda w Strzelinie nawiązał do referendum konstytucyjnego. - Dzisiaj potrzebujemy zrobić to, co zrobili twórcy pierwszej polskiej konstytucji. Oni tam wpisali do konstytucji, że co 25 lat będą dokonywali przeglądu konstytucyjnego. I będą zmieniali, poprawiali konstytucję, jeżeli uznają, że jest taka potrzeba. Od uchwalenia i wejścia w życie dziś obowiązującej konstytucji minęło już 21 lat. Czas najwyższy na poważną refleksję - orzekł prezydent Andrzej Duda.

Referendum konstytucyjne Andrzeja Dudy - pytania

Czy jest pan/pani za uchwaleniem nowej konstytucji RP, bądź zmian w obowiązującej konstytucji? Czy jest pan/pani za wprowadzeniem do konstytucji obowiązku przeprowadzenia referendum zatwierdzającego zmiany konstytucji? Czy jest pan/pani za wprowadzeniem do konstytucji obowiązku przeprowadzenie referendum w sprawach istotnych dla państwa i narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej milion obywateli? Czy jest pan/pani za odwołaniem się w preambule konstytucji do ponad 1000-letniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy, jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i tożsamości narodowej? Czy jest pan/pani za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych, takich jak świadczenia 500 plus? Czy jest pan/pani za zagwarantowaniem w konstytucji RP szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 63 r.ż. i dla mężczyzn od 65 r.ż.? Czy jest pan/pani za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa RP w Unii Europejskiej? Czy jest pan/pani za zapisaniem w konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w UE oraz wyższości konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim. Czy jest pan/pani za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Polski w NATO? Czy jest pan/pani za zagwarantowaniem w konstytucji RP szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski? Czy jest pan/pani za wzmocnieniem w konstytucji pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa, także ojcostwa? Czy jest pan/pani za konstytucyjną ochroną pracy jako fundamentu gospodarki rynkowej? Czy jest pan/pani za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez naród prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi RP? Czy jest pan/pani za przyznaniem w konstytucji RP gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku? Czy jest pan/pani za zagwarantowaniem w konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?