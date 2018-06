Druga połowa dnia z deszczem. Sprawdź radar opadów i burz [POGODA]

Pogoda da się we znaki głównie mieszkańcom wschodniej części kraju, gdzie w drugiej połowie dnia wystąpią burze. Będzie im towarzyszył ulewny deszcz i porywisty wiatr. Miejscami może pojawić się grad. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla pięciu województw.

Pogoda na poniedziałek. Wystąpią burze

Ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczą pięciu województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W tych regionach mogą wystąpić burze z gradem, podczas których może spaść od 15 do 30 mm deszczu. Temperatura wyniesie od 23 do 27 stopni na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Na Pomorzu i w rejonach podgórskich będzie chłodniej - od 18 do 22 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jednak w czasie burz może wiać nawet do 65 km/h.

Noc z poniedziałku na wtorek będzie raczej spokojna. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, gównie na wschodzie Polski. Temperatura wyniesie od 13 do 16 stopni w większości regionów kraju. Chłodniej będzie w rejonach górskich oraz na północnym wschodzie - od 10 do 12 stopni.

Radar opadów i burz

Na poniższej mapie możecie sprawdzić, jak nad Polską będą przechodzić opady i burze. Kolor niebieski na mapie oznacza opady. Suwakiem na dole możesz zmienić godzinę, by sprawdzić, gdzie będzie padać w najbliższym czasie.

Jeśli chcesz sprawdzić radar burz, musisz kliknąć w pole "deszcz/śnieg" w prawym górnym rogu, wtedy rozwinie się lista, z której można wybrać opcję "burze". Pas burzowy oznaczony jest na mapie kolorem jasnoszarym. Tak jak w przypadku radaru opadów, możesz zmieniać godzinę suwakiem na dole.