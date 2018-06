Wypadek w Kosiłach. Auto dachowało i wpadło do kanału. Zginęły dwie osoby

Do wypadku doszło w miejscowości Kosiły (niedaleko Rajgrodu w województwie podlaskim) około godz. 7.30. Audi, którym jechało czterech mężczyzn, najpierw uderzyło w skarpę podczas zakrętu, a potem, dachując, w barierkę mostu, a następnie wpadło do kanału.

Gdy na miejscu pojawiła się policja i straż pożarna, dwóch z pasażerów już nie żyło. Dwóch kolejnych - jak donosi portal grajewo24.pl - zostało przetransportowanych do szpitali. Jeden z nich do Grajewa, natomiast drugi trafił do Białegostoku, przetransportowany przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Stan obydwu jest oceniany jako poważny.

Na miejscu wypadku pojawiło się sześć zastępów straży pożarnej z okolicy.