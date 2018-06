"Gliwice. Policja szuka podejrzanego o pedofilię. Namawia dzieci na przejażdżkę autem."

Policja w Gliwicach informuje o podejrzanej sytuacji. Doszło do niej 23 lutego po południu, w okolicach ul. Szopena w Pyskowicach. Około 30-letni brunet "chciał podstępem doprowadzić dziecko do innej czynności seksualnej" - brzmi komunikat policji.

Mężczyzna był widziany w lutym br. w rejonie szkół gimnazjalnych w Pyskowicach. Jak informuje policja, jeździ volkswagenem golfem szarego lub srebrnego koloru. 30-latek zaczepia dzieci. Zwykle działa w podobny sposób: nalega, by dziecko wsiadło do samochodu, a następnie "prosi, aby jechać wraz z nim i wskazywać trasę dojazdu do jakiegoś wcześniej obranego celu" - informuje policja. Gdy dziecko jest w samochodzie, mężczyzna oferuje mu pieniądze lub prezent.

Policja prosi o pomoc

Wszystkie osoby, które mają informacje o opisanych sytuacjach lub rozpoznają mężczyznę z portretu pamięciowego umieszczonego powyżej, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Gliwicach.

Można pisać na adres e-mail: kryminalny@gliwice.ka.policja.gov.pl lub dzwonić na telefon całodobowy (32 33 69 255) lub alarmowy (997). Policja gwarantuje anonimowość.