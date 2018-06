Pogranicznicy na A4 wytypowali do kontroli volkswagena passata. W aucie 9 osób i kierowca

qawsedrftg 2 godziny temu Oceniono 22 razy 2

Trzeba było ich dyskretnie eskortować do Cioci Angeli. Wszyscy by byli zadowoleni.



GW temat przemilcza z podziwu godną konsekwencją, ale w Niemcostanie "kompromis" między Seehoferem i Makrelą. Ma ona opracować "rozwiązanie europejskie". Nie udało się to przez 3 lata, nie wszyscy chcą tych merkelowych profesorów z pustyni. A ma się udać w dwa tygodnie. Niemcy już raz opracowali "ostateczne rozwiązanie", tym razem nas znowu będą chcieli uszczęśliwić. A Nasz Drogi Wódz ledwo dycha i lepiej nie będzie. Namiestnica-pudernica Trampka jeszcze nie zainstalowana. Co robić?