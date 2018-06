Błąd lekarski będzie kosztował szpital kilka milionów. Jest precedensowy wyrok SN

bzzbzzbzz 2 godziny temu Oceniono 44 razy 42

1.

"Andrzej Gruza, dyrektor wołomińskiego szpitala, stwierdził, że dla jego placówki są to rujnujące kwoty."

Panie dyrektorze, czy lekarz nie zrujnował życia dziecku (dożywotnio), matce i ojcu ?

2.

Czemu lekarz który podjął taką a nie inną decyzję nie odpowiada finansowo ?

Pod tym względem dość sprawnie działa to w USA. Każdy urzędnik, lekarz itd którego decyzje mają wpływ na los ludzki dużą część swojej pensji wydaje na ubezpieczenie OC (obowiązkowe!).

Tragiczny (wyżej wymieniony) przykład w stanach by wyglądał tak.

Rodzina zakłada sprawę, sąd wydaje wyrok. Ubezpieczyciel szpitala płaci zasądzone odszkodowanie/rentę itd...

I tu wkracza ubezpieczyciel, ponieważ lekarz złamał prawo(!), to podaje go do sądu o zwrot poniesionych kosztów.... i ten lekarz przez resztę życia spłaca to odszkodowanie.

Firmy ubezpieczeniowe w stanach nie patyczkują się z takimi osobnikami. I bardzo dobrze.



Tak samo jest z urzędnikami, błędna decyzja, szybkie odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel i to on na drodze sądowej ściąga należności od winnego.