Wypadek autobusu w Konstantynowie na drodze krajowej nr 91. Nie żyją dwie osoby

Autobus wjechał do rowu w miejscowości Konstantynowo na drodze krajowej nr 91 w województwie kujawsko - pomorskim. Jechał z miejscowości Bodzanowo w kierunku Gdańska. W wypadku zginęły dwie kobiety. Ostateczna liczba rannych osób nie jest jeszcze znana, wiadomo, że może to być co najmniej kilkanaście osób.

Konstantynowo. Wypadek na drodze krajowej nr 91

- Kierowca autokaru z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu, następnie zjechał na pobocze, gdzie autokar się przewrócił - mówi w rozmowie z Gazeta.pl kom. Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Utrudnienia potrwają co najmniej kilka godzin. Policja zorganizowała objazdy - w miejscowości Turzno dla kierowców jadących w kierunku Włocławka i w Michalinie dla osób jadących w stronę Torunia.

Na miejsce tragedii udał się wojewoda kujawsko - pomorski Mikołaj Bogdanowicz.